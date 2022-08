LTO: mooi dat coalitiepartij eerste stap zet over stikstofdoel

‘Het is mooi dat een van de coalitiepartijen een eerste stap zet’ in de richting van het loslaten van het jaartal van het stikstofdoel. Dat zegt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland over de uitspraken van minister Wopke Hoekstra, die vrijdag in het AD het kabinetsdoel om tegen 2030 de stikstofuitstoot met de helft verminderd te hebben ‘niet heilig’ noemde.