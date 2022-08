Hoekstra vindt dat hij juist bijdraagt aan stikstofoplossing

In een interview in het AD zegt Hoekstra dat het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot in 2030 te hebben gehalveerd voor hem "niet heilig" is. Dat staat haaks op de afspraken die daarover in het coalitieakkoord zijn vastgelegd. Minister-president Mark Rutte zei eerder dat hij de uitlatingen van zijn vicepremier staatsrechtelijk gezien op het randje vindt.

Hoekstra snapt dat zijn kritiek op het stikstofbeleid van het kabinet waar hij als vicepremier deel van uitmaakt "tot een opgetrokken wenkbrauw leidt". Maar hij spreekt tegen dat hij daarmee een bom legt onder de coalitie met VVD, D66 en ChristenUnie.

Het kabinet vroeg aan het begin van de zomer voormalig VVD-Johan Remkes om te bemiddelen tussen het kabinet en de verschillende belangenorganisaties die zich roeren in de stikstofdiscussie. Hoekstra zegt er "alle vertrouwen" in te hebben dat dit uiteindelijk tot een oplossing leidt voor het stikstofprobleem.