FNV: CPB-cijfers laten zien dat er een fikse loongolf nodig is

Een fikse loongolf is nodig om de pijn van de ‘catastrofale koopkrachtcrisis’ te verzachten. Dat zegt voorzitter Tuur Elzinga van vakbond FNV in een reactie op de nieuwe economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

‘De CPB-ramingen laten zien wat iedereen eigenlijk al wist’, geeft de vakbondsvoorzitter aan. ‘Steeds meer huishoudens houden aan het eind van hun geld een flink stuk maand over. De armoede, met name onder kinderen, neemt dit en ook volgend jaar hard toe.’ Elzinga vindt dit ‘absoluut ongepast en onnodig! Want we zijn en blijven een rijk land’.

Het probleem zit hem volgens FNV in de verdeling. ‘De overheidsfinanciën zijn prima, de winstgevendheid van het bedrijfsleven is meer dan prima, alleen de huishoudens verarmen’, verduidelijkt Elzinga. ‘Dat is dus de schuld van het bedrijfsleven die de winstgevendheid weigert te delen met de mensen die daarvoor keihard hebben gewerkt.’

Maatregelen

Het CPB merkte vrijdag ook op dat de loonstijgingen erg beperkt zijn, ondanks de grote roep om extra personeel in veel sectoren. Daarom ziet de belangrijke adviseur voor het kabinet eveneens ruimte voor loonstijgingen. Er zijn ook economen die waarschuwen voor te hoge loonsverhogingen, waardoor de inflatie extra zou kunnen worden aangejaagd. Maar het CPB heeft momenteel niet de indruk dat de loon- en prijsstijgingen onverhoopt kunnen ontsporen in een zichzelf versterkende spiraal.

Elzinga vindt dat er eigenlijk geen dag langer gewacht kan worden met een hele grote loongolf. ‘Wij gaan daarvoor knokken’, benadrukt hij. FNV maakt zich ook al langer hard voor een ‘forse verhoging’ van het wettelijk minimumloon naar minimaal 14 euro, met een mee stijgende AOW en uitkeringen. Verder vindt de bond dat de overheid met maatregelen moet komen om de energiekosten binnen de perken te houden.