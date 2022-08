Economische vooruitzichten Duitsland somber door prijsstijgingen

De economische vooruitzichten voor Duitsland zijn somber als gevolg van de prijsstijgingen en verstoringen in de bevoorradingsketen. Dat meldt het Duitse ministerie van Financiën vrijdag. De boodschap van Berlijn werd onderstreept door een recordsprong in de producentenprijzen.

De grootste economie van Europa stagneerde in het tweede kwartaal van dit jaar. Door de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de uitwassen van de coronapandemie die de bevoorradingsketens in de war schoppen, ligt een recessie op de loer. ‘De vooruitzichten voor de verdere ontwikkeling van de economie zijn momenteel merkbaar somber,’ zei het ministerie in zijn maandelijkse rapport over augustus. Daarin werd gerept van ‘een hoge mate van onzekerheid’. Deze wegen zwaar op de economie.

De producentenprijzen, die een indicator zijn voor de toekomstige inflatie, stegen in juli zowel op maand- als op jaarbasis in het snelste tempo ooit. Dit was vooral het gevolg van de hoge energieprijzen, aldus het Duitse statistiekbureau. De energieprijzen stegen in totaal met 105 procent ten opzichte van juli 2021. Vooral gas en elektriciteit werd in rap tempo duurder.

Heffingen voor gasverbruikers

De Duitse regering legt vanaf 1 oktober heffingen op aan gasverbruikers. Daardoor zal de jaarlijkse energierekening van een gemiddeld huishouden met honderden euro’s stijgen. Om de klap op te vangen zal de omzetbelasting op gas tijdens de heffing worden verlaagd van 19 naar 7 procent.

De aanhoudend hoge energieprijzen betekenen dat de inflatie waarschijnlijk niet snel zal afkoelen. In juli bedroeg de inflatie in Duitsland 8,5 procent op jaarbasis.