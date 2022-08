Rutte: stikstofuitspraken Hoekstra staatsrechtelijk op het randje

Minister-president Mark Rutte vindt de uitspraken van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra over het stikstofbeleid van het kabinet staatsrechtelijk gezien op het randje. Dat zei de premier bij aankomst bij de wekelijkse ministerraad, waar hij bij wijze van uitzondering al voor aanvang de pers te woord stond.

In een interview met het AD zei Hoekstra dat het doel uit het coalitieakkoord om de stikstofuitstoot in 2030 te hebben gehalveerd, "niet heilig" is. Rutte vindt dat er "staatsrechtelijk vraagtekens" bij te plaatsen zijn als een lid van het kabinet dat zegt. Maar hij wijst erop dat Hoekstra als CDA-leider wat meer bewegingsvrijheid geniet. "Het kan denk ik net".