Just Eat Takeaway en Prosus in belangstelling op rustig Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verkoopt zijn belang in iFood aan Prosus voor 1,5 miljard euro. Bij goede prestaties van iFood kan de overnamesom oplopen tot 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway herhaalde tevens actief te blijven werken aan een volledige of gedeeltelijke verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub.

Daarnaast houden beleggers de aanhoudende stijging van de gasprijs, die een nieuw slotrecord bereikte, in de gaten. Verder is het vrij rustig op het Damrak nu het cijferseizoen op zijn einde loopt. Voor fietsenfabrikant Accell is het de laatste handelsdag. Het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta wordt door een groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR overgenomen en van de beurs gehaald.

De prijs van een megawattuur gas kostte donderdag bij het slot van de handel op de toonaangevende beurs in Amsterdam 241 euro. Dat is de hoogste slotprijs ooit en bijna elf keer zoveel als het normale niveau in deze tijd van het jaar. De prijs voor aardgas in Europa zit in de lift doordat Rusland de export van de brandstof nog altijd beperkt en er door het warme weer veel energie nodig is voor koeling.

Olie

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de laatste dag van de week. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. De aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag een gemengd beeld zien waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent.

De Nikkei in Tokio ging een fractie lager het weekeinde in. Ook in Japan wordt het leven snel duurder en steeg de inflatie tot het hoogste niveau in zeven jaar. Met een stijging van de consumentenprijzen van 2,4 procent in juli is de Japanse inflatie wel veel lager dan bijvoorbeeld in Europa of de Verenigde Staten. In tegenstelling tot veel andere centrale banken in de wereld heeft de Bank of Japan de rente in het land dan ook niet verhoogd om de inflatie te bestrijden. De Japanse yen staat daardoor wel onder druk ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Geïmporteerde producten worden daardoor flink duurder voor Japanners.

De euro was 1,0078 dollar waard, tegen 1,0117 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 90,01 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 96,13 dollar per vat.