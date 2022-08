Hogere tarieven zorgen voor meer omzet opslagverhuurder Shurgard

Verhuurder van opslagruimtes Shurgard heeft in de eerste zes maanden van het jaar meer geld verdiend in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het in Luxemburg gevestigde bedrijf, dat ook in Nederland verschillende locaties heeft, verhoogde onder andere de huurprijzen wat de omzet een boost gaf.

Zo werd het huren van een opslagruimte bij Shurgard in Nederland in een jaar tijd dik 7 procent duurder. Daarbovenop verbeterde de bezettingsgraad van de opslagboxen. Inclusief verdere uitbreiding steeg de Nederlandse omzet met 9 procent tot 33 miljoen euro.

De totale omzet van Shurgard, dat ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, België en Denemarken actief is, nam met dik 12 procent toe tot 161,4 miljoen euro. Frankrijk is gelet op de omzet de belangrijkste markt voor Shurgard, gevolgd door Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Shurgard is van plan verder uit te breiden. Zo wil het bedrijf dit jaar nog een locatie openen in onder andere Rotterdam. Volgend jaar staat een opening van een locatie in Diemen gepland. Ook elders in de Randstad zoekt het bedrijf naar mogelijkheden om nieuwe locaties te openen.