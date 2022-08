Indonesië: Xi en Poetin bij G20 op Bali in november

‘Widodo heeft me gezegd dat Xi en Poetin allebei van plan zijn om naar Bali te komen’, aldus Andi Widjajanto, voormalig kabinetschef en nu hoofd van het Nationale Veiligheidsinstituut van Indonesië.

Donderdag liet Widodo zelf nog weten dat beide leiders hem verzekerd hadden dat ze bij de top zouden zijn, maar woordvoerders van de president wilden dit bericht niet meteen bevestigen. Ook woordvoerders van het Kremlin en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilden niet direct reageren. Een andere bron dicht bij het Kremlin wilde wel zeggen dat Poetin van plan is te komen.

Zelenski ook uitgenodigd

Indonesië, dit jaar gastheer van de G20, staat onder druk van andere westerse landen om de uitnodiging aan Poetin in te trekken vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. De Oekraïense president Volodimir Zelenski is ook uitgenodigd voor de top. De Indonesische president heeft zich de afgelopen tijd opgeworpen als bemiddelaar tussen de twee leiders, om via gesprekken met de twee een eind te proberen te maken aan de wereldwijde voedselcrisis die door de oorlog ontstaan is.

Het afreizen van de Chinese president is ook van belang, omdat Xi Jinping sinds de uitbraak van de coronapandemie in het land, in januari 2020, geen buitenlandse reizen meer heeft gemaakt. China houdt sindsdien de grenzen grotendeels dicht ter voorkoming van verdere uitbraken van het coronavirus in het land. De enige reis die Xi nog heeft ondernomen in coronatijd was op 30 juni, toen hij naar Hongkong ging voor de viering van de overdracht van het grondgebied van de Britten. Dat was toen 25 jaar geleden.