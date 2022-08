Japanse beurs daalt licht na jongste inflatiecijfers

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag tussentijds licht omlaag. Beleggers verwerkten onder andere de Japanse inflatiecijfers over de maand juli. Voor de vierde maand op rij stegen de consumentenprijzen met meer dan de gewenste 2 procent. De stijging was de sterkste in zeven jaar tijd.

De Nikkei-index in Tokio noteerde 0,1 procent in de min. Ondanks de oplopende inflatie ziet de Bank of Japan nog geen reden om in te grijpen, wat de waarde van de yen onder druk zet. Dat heeft weer impact op vooral exporterende bedrijven. Autoconcerns Nissan en Suzuki stonden met winsten van ruim 1 procent bij de stijgers. Ook cameramaker Nikon (plus 3 procent) en de fabrikant van elektronische apparaten Sharp (plus 0,7 procent) stonden bij de winnaars.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. Techconcern Tencent stond net als een dag eerder bij de winnaars met een winst van 1,9 procent. Ook maaltijdbezorger Meituan (plus 1,2 procent) stond op winst. Eerder deze week ging dit fonds nog hard onderuit na het nieuws dat Tencent zijn belang in Meituan van de hand zou willen doen. Dit ontkendeTencent later.

De hoofdindex in Shanghai stond een fractie lager en de Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in. De All Ordinaries in Sydney noteerde vrijwel vlak.