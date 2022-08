CBS: prijsstijgingen stuwen omzet Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie zag de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met ruim 30 procent stijgen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is vrijwel volledig het gevolg van prijsstijgingen, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

De omzetontwikkeling was het hoogst voor de raffinaderijen en chemie. De aardolie- en de chemische industrie zagen hun inkomsten omhoogschieten met respectievelijk ruim 101 en 39 procent. De prijzen in deze industrieën gingen met respectievelijk 112,2 en 40,9 procent omhoog.

Ook de papierindustrie (plus 32 procent) en de voedings- en genotmiddelenindustrie (plus 27,1 procent) boekten flink meer omzet. De basismetaal- en metaalproductenindustrie, de transportmiddelenindustrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie zetten ruim 10 procent meer om dan vorig jaar. De textielindustrie bungelde onderaan met een stijging van zo’n 7 procent.

Volgens het statistiekbureau zijn industriële ondernemers voor het derde kwartaal wat minder positief over de omzetgroei. Het CBS maakte ook bekend dat het aantal faillissementen van industriële bedrijven in het tweede kwartaal hoger was dan een jaar eerder. In de afgelopen periode gingen 39 van deze ondernemingen over de kop, tegen 24 een jaar eerder.