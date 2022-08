CDA-leider Hoekstra: stikstofdoelen halen in 2030 niet heilig

Het kabinetsdoel om in 2030 overal in Nederland de uitstoot van stikstof met de helft te hebben gereduceerd is voor coalitiepartij CDA "niet heilig". "Er is een herstart nodig van het proces. En daarbij zijn er geen dogma’s, 2030 is voor ons niet heilig", zegt partijleider Wopke Hoekstra vrijdag in een interview met het AD.

Daarmee lijkt het CDA te breken met de afspraak die hierover is vastgelegd in het regeerakkoord dat de christendemocraten sloten met VVD, D66 en ChristenUnie. Hoekstra wijst in de krant echter op het moeizame proces dat gaande is rond de stikstofdoelen. "We zijn nu een paar maanden bezig en wat is het resultaat? Impasse. Ik ben dankbaar dat Johan Remkes probeert de boel vlot te trekken, maar daarmee zijn we er niet. We moeten het proces herstarten, boeren moeten weer bondgenoot worden. Waarbij een ding niet ter discussie staat: natuurherstel moet. Daar is 50 procent reductie voor nodig."

De CDA'er pleit echter voor meer tijd om die reductie te halen, al benadrukt hij dat zijn partij de problemen niet wil doorschuiven naar volgende generaties. "Maar boeren moeten ook een eerlijke boterham kunnen verdienen. Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen. Nu zijn we nergens, zitten heel veel partijen niet eens aan tafel, en zonder de uitvoerders heb je helemaal niks.’’

Hoekstra zegt tegen het AD hiermee niet te zwichten voor de druk van de boeren die de afgelopen weken op harde wijze actievoerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. "Integendeel: zo zetten we een positieve stap naar voren. Het is voor ons essentieel om twee dingen te combineren: natuurherstel en een vitaal platteland met een eerlijke boterham voor onze boeren."