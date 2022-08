CPB komt met prognose economie waar politiek Den Haag op wacht

Het Centraal Planbureau (CPB) komt met zijn augustusraming waarin het aangeeft hoe de Nederlandse economie zich dit jaar en volgend jaar zal ontwikkelen. De ramingen zijn belangrijk voor de kabinetsplannen in de aanloop naar Prinsjesdag.

Bij de ramingen geeft het CPB onder meer aan of de economie dit jaar en volgend jaar zal groeien of juist krimpen en hoe hard, maar ook bijvoorbeeld de verwachte inflatie, de consumptie door huishoudens en de overheid en de ontwikkeling van de werkloosheid. Dat alles verwerkt het planbureau ook tot een koopkrachtplaatje voor verschillende groepen in de samenleving.

De berekeningen van het planbureau zijn vooral van belang voor de coalitie en het kabinet: zij staan onder grote druk om de pijn van de hoge prijzen te verzachten. De gegevens van het CPB zullen de basis vormen voor onderhandelingen over de manier waarop het kabinet de lasten voor huishoudens mogelijk kan verlichten.

Deze week lieten minister Sigrid Kaag van Financiën en Karien van Gennip van Sociale Zaken weten dat er nog dit jaar weinig gedaan kan worden om de koopkracht te verbeteren en dat ingrijpender maatregelen in de overheidsbegroting van komend jaar worden meegenomen.

Tot nu toe heeft de hoge inflatie de Nederlandse economie nog niet al te zeer dwars gezeten. Ook in het tweede kwartaal groeide die nog, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De arbeidsmarkt blijft daarbij erg krap met weinig werklozen en meer vacatures per werkloze dan ooit tevoren.