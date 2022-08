Rutte: goed gesprek, maar geen knopen doorgehakt

De top van het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitie hebben donderdag in het Catshuis zo’n drie uur met elkaar gesproken over de koopkrachtproblematiek, het stikstofdossier en de vluchtelingencrisis. Het was volgens premier Mark Rutte een goed gesprek dat in prettige sfeer is verlopen, maar over de inhoud ervan wil hij niets zeggen. Er zijn geen knopen doorgehakt.

‘Dat was ook niet de bedoeling,’ zei Rutte na afloop van de bijeenkomst.

De komende tijd zullen het kabinet en de fractievoorzitters nog een aantal keer bij elkaar komen, zoals dat ook rond de Voorjaarsnota is gebeurd, zei Rutte.

In het Catshuis is volgens Rutte alleen gesproken over de koopkracht-, de vluchtelingen- en de stikstofcrisis. Al spreekt de premier liever niet over crises - ‘je krijgt anders crisisinflatie’ - maar over ‘serieuze onderwerpen.’

Tijdens de eerste bijeenkomst is niet geprobeerd iedereen op een lijn te krijgen. ‘Het was echt kijken wat voor iedereen belangrijk is, zonder te proberen de verschillen te zien of juist te overbruggen.’ Dergelijke gesprekken worden de komende weken binnen de coalitie gevoerd, als het concreet over de begroting voor komend jaar gaat. ‘De komende tijd zullen we daar vaker met elkaar over spreken.’

De inhoudelijke begrotingsgesprekken, zowel in de fracties als in het kabinet, worden volgende week gevoerd, aldus de premier. De cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) die het vrijdag presenteert, zijn daarbij van groot belang, erkent Rutte.

Vrijdag komt het CPB met zijn concept macro-economische verkenning. In deze raming zijn de economische vooruitzichten van dit en komend jaar geactualiseerd.