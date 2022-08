Cisco eindigt hoger na wisselvallige sessie op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn na een wisselvallige sessie met kleine winsten geëindigd. Beleggers verwerkten weer een keur aan kwartaalberichten van grote bedrijven, waarbij de resultaten van Cisco in de smaak vielen. Ook lieten verschillende kopstukken van de Federal Reserve hun licht schijnen over het rentebeleid.

Cisco eindigde 5,8 procent hoger. De fabrikant van netwerkapparatuur boekte in het afgelopen kwartaal, het laatste van zijn gebroken boekjaar, meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Bovendien gaf het bedrijf een optimistische verwachting af voor het huidige boekjaar.

Beleggers verwerkten daarna nieuwe macro-economische data. Het aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten daalde vorige week. Daarnaast werd duidelijk dat de industrie rond de stad Philadelphia weer wat actiever is geworden in augustus.

Rentebesluit

Over het aankomende rentebesluit in september kwamen gemengde signalen naar buiten. De president van de plaatselijke Federal Reserve van Kansas, Esther George, verklaarde dat de Amerikaanse centralebankenkoepel ‘al veel heeft gedaan’ om de inflatie in te dammen. Haar evenknie in San Francisco, Mary Daly, opperde dat de rente voor het jaareinde moet worden verhoogd tot boven de 3 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 33.999,04 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4283,74 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 12.965,34 punten.

Estée Lauder

Kohl’s zakte bijna 8 procent. De Amerikaanse winkelketen verlaagde zijn verwachtingen voor de omzet en winst dit jaar. Volgens het bedrijf zet de hoge inflatie de bestedingen van de middeninkomens onder druk en geven klanten per bezoek minder uit.

Estée Lauder sloot 1,8 procent hoger Het cosmeticabedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. De omzetverwachting voor het hele jaar viel echter tegen.

Olieprijzen

Apothekersketen Walgreens Boots Alliance zakte 6,4 procent. Het bedrijf moet samen met branchegenoot CVS (min 1,2 procent) en supermarktconcern Walmart (min 0,3 procent) 650 miljoen dollar boete betalen. De bedrijven deden volgens een rechter niet genoeg om verslavingen aan pijnstillers onder klanten in de staat Ohio te voorkomen.

De euro was 1,0090 dollar waard, tegen 1,0117 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent in prijs tot 90,56 dollar. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 96,58 dollar per vat.