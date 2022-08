Mensen moeten weer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voor ‘behoorlijk wat mensen’ komende nacht geen onderdak en zij zullen de nacht buiten moeten doorbrengen, aldus een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Om hoeveel mensen het gaat is nog lastig in te schatten, maar volgens de woordvoerster ‘zullen het er waarschijnlijk meer zijn dan afgelopen nacht’. Hoewel toen de verwachting was dat er genoeg plek zou zijn in Ter Apel, moesten er toch 70 mensen buiten slapen.

Naar verwachting blijft het in de nacht van donderdag op vrijdag droog in het hele land. Vanwege de regen eerder deze week deelde een groep ondernemers maandag tweehonderd tentjes uit aan vluchtelingen in Ter Apel. Initiatiefnemer Willem Straat zei zo een signaal te willen afgeven: ‘Mensen moeten niet buiten slapen. Wij bemoeien ons niet met de politiek, maar vinden dat je dit niet kan maken.’ Dinsdagavond werden die tenten verwijderd omdat zo volgens de gemeente de veiligheid niet voor iedereen viel te waarborgen. Het COA zei het gebaar van de ondernemers te waarderen, maar gaf aan dat dit niet de oplossing is en dat het het werk niet gemakkelijker maakt.

Afgelopen tijd sliepen geregeld asielzoekers buiten. Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum, waar ook mensen de nacht doorbrachten op stoelen in de wachtruimtes. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

In het Overijsselse Tubbergen wordt donderdagavond voor de derde avond op rij gedemonstreerd door inwoners bij een hotel, dat is aangekocht door het COA. Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen, maar daartegen is veel verzet. Enkele honderden bewoners zijn donderdagavond op de been en JA21-leider Joost Eerdmans en Kamerlid Pieter Omtzigt zijn in het dorp om met de bewoners te praten.