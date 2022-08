Vrees voor veiligheid centrale Zaporizja bij topoverleg in Lviv

De deelnemers aan het topoverleg in de Oekraïense stad Lviv vrezen voor de veiligheid van de kerncentrale van Zaporizja. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en VN-chef António Guterres spraken hun zorgen uit in gesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van aanvallen en het plannen van provocerende acties. ‘We willen niet nog een Tsjernobyl meemaken’, zei Erdogan na afloop tijdens een gezamenlijke persconferentie, verwijzend naar de kernramp die in 1986 plaatsvond in Oekraïne.

Guterres herhaalde zijn oproep om het gebied rondom de bezette centrale te demilitariseren, waar Rusland op tegen is. De secretaris-generaal vindt dat het complex niet mag worden gebruikt als ‘onderdeel van een militaire operatie’. De kerncentrale, de grootste van Europa, is aan het begin van de oorlog veroverd door Russische troepen.

Graandeal

Zelenski heeft de VN opgeroepen te zorgen voor veiligheid rond de centrale, iets waar volgens Guterres een akkoord over moet worden gesloten. Hij zei in Lviv ook dat er met Guterres overeenstemming is bereikt over een mogelijke missie van de VN-atoomwaakhond IAEA naar de kerncentrale.

Er is ook gesproken over de graandeal en het stoppen van de bijna zes maanden durende oorlog. Het akkoord dat heeft gezorgd voor de hervatting van de export van Oekraïens graan over zee is volgens Guterres ‘slechts het begin’. Erdogan stelde dat de door het akkoord ontstane ‘positieve sfeer’ moet worden gebruikt om vrede te sluiten. VN en Turkije hielpen bij de totstandkoming van het akkoord.

Grote verwoestingen

De vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland liggen al maanden stil. Beide partijen geven daar elkaar de schuld van. Zelenski zei in Lviv dat vrede onmogelijk is als Russische troepen Oekraïne niet verlaten. Sinds de Russische invasie in februari hebben in het land hevige gevechten en grote verwoestingen plaatsgevonden. De strijd woedt nu vooral in het oosten en zuiden.

Erdogan zei in Lviv dat Turkije alle benodigde hulp zal leveren voor de wederopbouw van Oekraïne. Voor de Turkse president is het zijn eerste bezoek aan Oekraïne sinds het land op 24 februari werd binnengevallen door het Russische leger. Guterres bracht eerder al een bezoek aan Oekraïne.