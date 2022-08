EU weet ruzie Servië en Kosovo nog niet te bezweren

De Europese Unie slaagt er nog niet in het hoogopgelopen conflict tussen Servië en Kosovo te sussen. Crisisoverleg in Brussel met de premiers van de beide Balkanlanden heeft geen overeenstemming gebracht, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop.

De bespreking was bedoeld om een ruzie over kentekenplaten te bezweren. Serviërs in Kosovo kwamen in verzet tegen de verplichting Kosovaarse kentekenplaten aan te vragen en beschermheer Servië bemoeide zich ermee. Wegblokkades die uit protest waren opgeworpen zijn weggehaald nadat Kosovo had aangekondigd de maatregel uit te stellen.

Maar er is haast geboden, want dat uitstel loopt eind deze maand af. Volgens Borrell is er nog tijd om een oplossing te vinden. ‘Vandaag is er geen overeenstemming’, erkende hij na urenlang overleg, maar de beide premiers praten ‘de komende dagen’ verder. De hoogste diplomaat van de EU meent dat Servië en Kosovo ‘allebei begrijpen dat er geen alternatief is voor het gesprek om dit probleem op te lossen’.

Als Belgrado en Pristina het weer aan de stok hebben, slaat de schrik velen meteen om het hart. Kosovo werd in 2008 onafhankelijk na eind jaren 90 een oorlog met Servië te hebben uitgevochten.

Kosovo wil inmiddels EU-lid worden. Servië is daar als kandidaat-lidstaat sinds januari 2014 al met Brussel over in onderhandeling. Maar het lidmaatschap is voor beide landen nog ver uit zicht.