Shell verlaagt productie Duitse raffinaderij om lage waterstand

Door het lage waterpeil is het transporteren van goederen via de rivier een stuk lastiger. Volgens Shell is de bevoorrading ‘uitdagend’.

Naar verwachting zal de waterstand van de Rijn dit weekend in Duitsland wel weer wat gaan stijgen. Dit betekent nog niet het einde van de crisis voor de transportsector. Verschillende schepen blijven met kleinere lading varen om er maar zeker van te zijn dat ze niet vastlopen.