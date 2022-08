Zelenski ziet bezoek van Erdogan als krachtige steunbetuiging

De Oekraïense president Volodimir Zelenski omschrijft het bezoek van zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan aan zijn land als een ‘krachtige steunbetuiging van zo’n machtig land’. Het is de eerste keer dat Erdogan in Oekraïne is sinds de Russische invasie.

Erdogan is naar Lviv afgereisd voor een ontmoeting met Zelenski en VN-chef António Guterres, om te praten over onder meer de graandeal, de kerncentrale van Zaporizja en een oplossing voor de oorlog. Turkije heeft goede banden met zowel Oekraïne als Rusland en heeft aan het begin van de oorlog de rol van bemiddelaar op zich genomen.

Oekraïne en Rusland sloten in juli met hulp van Turkije en de Verenigde Naties een akkoord over de hervatting van de export van Oekraïens graan over zee. De regering in Ankara probeerde eerder bij te dragen aan de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland, maar die gesprekken zijn maanden geleden stil komen te liggen.