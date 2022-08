Rabobank: gesprek met Remkes was ‘superconstructief’

De Rabobank heeft ‘een superconstructief gesprek’ gevoerd met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, zegt een woordvoerster van de bank na afloop van de bijeenkomst. ‘Over en weer is er goed gepraat over het verdienmodel van de boer. Er is ook wel gesproken over het perspectief van de boer, omdat veel klanten van ons nu in onzekerheid zitten’, aldus de zegsvrouw.

Rabobank kreeg de afgelopen tijd flinke kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Onlangs gaf de bank aan zelf met gemengde gevoelens terug te kijken op het Nederlandse landbouwbeleid van steeds verdere schaalvergroting in de afgelopen decennia, waarvoor Rabobank veel leningen verschafte. Die focus op steeds intensievere veeteelt en landbouw leidde onder meer tot de problemen met stikstof in natuurgebieden.

Volgens de woordvoerster van de bank is er onder meer gesproken over de financiering van de omslag naar duurzame landbouw. ‘Daar blijven wij over in gesprek. Er gaan boeren stoppen, er gaan boeren extensiveren, er gaan boeren verplaatsen, innoveren en verduurzamen. Op alle vijf de punten willen wij boeren helpen’, aldus de woordvoerster. ‘Maar wij hebben ook echt wel onze steun uitgesproken aan het kabinetsbeleid’, voegt ze daaraan toe.

Volgens haar worden de belangen van boeren door de Rabobank voldoende behartigd in de stikstofdiscussie.