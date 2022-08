Dutch Grand Prix wil duurzamer worden, weert auto’s waar mogelijk

Elektrische bussen, deelscooters en fietsen. De organisatie van de Dutch Grand Prix zet dit jaar in op het verduurzamen van het Formule 1-weekend in Zandvoort en neemt daarbij afscheid van de auto. Reguliere bezoekers moeten het circuit op andere manieren bereiken.

‘We sluiten Zandvoort grotendeels af voor auto’s’, legt Roy Hirs uit. Hij is de bedenker van het mobiliteitsplan van het evenement. ‘Alleen bewoners en mensen die toestemming hebben, zoals het personeel van de Formule 1-organisatie, mogen met de auto komen.’ De parkeerplekken voor speciale genodigden zijn dit jaar met 5 procent (233 parkeerplekken) afgenomen.

Hirs schat dat grofweg een derde van de bezoekers met de fiets of de bromfiets naar het circuit gaat en een derde met de trein. NS maakte eerder bekend dat tijdens het Formule 1-weekend elke vijf minuten een trein naar Zandvoort rijdt. Vorig jaar was dit ook het geval. De overige bezoekers komen onder meer met elektrische bussen van Connexion, deelscooters of met touringcars die vanaf 240 opstapplaatsen door Nederland vertrekken. Ook zal een deel wandelen, omdat ze in de buurt wonen of overnachten op de camping van het evenement.

Duurzame bereikbaarheid

Vorig jaar waren er nog zo’n 3500 parkeerplekken voor bezoekers op een parkeerplaats in Beverwijk. Vanaf daar konden zij op een pendelbus stappen. Dit jaar is ook dat verleden tijd. ‘Maar 2 procent van de bezoekers maakte daar gebruik van. Nu wordt dat dus nul’, aldus Hirs. Voor bezoekers die niet in de buurt van het openbaar vervoer wonen, zijn er via busvervoerder Connexion parkeerplekken bij busstations.

Volgens Hirs omarmen bezoekers van de Dutch GP langzamerhand de duurzame bereikbaarheid. ‘Dat vind ik heel mooi. Vooral die ‘sea of orange’ die op de fiets door de duinen trekt, is zo mooi om te zien.’

Extra loopbruggen

Dit jaar bezoeken tijdens het raceweekend dagelijks 110.000 mensen Zandvoort. Vorig jaar waren dit er door de coronacrisis nog 70.000 per dag. Toen leidden beelden van mensenmassa’s in Zandvoort en op het circuit tot kritiek, onder meer vanuit de entertainmentsector. Zo mochten festivals zonder vaste zitplaats destijds maximaal 750 bezoekers toelaten door de coronamaatregelen, terwijl op het circuit tienduizenden mensen samenkwamen.

Om de bezoekers dit jaar zo goed mogelijk te spreiden zijn er twee extra loopbruggen gemaakt, legt Hirs uit. Bij het circuit zijn drie plekken waar tickets worden gescand en vervolgens kunnen mensen via vier routes het circuit betreden. Door een entertainmentprogramma, strandtenten en andere horecagelegenheden waar mensen mogelijk stoppen om wat te eten of drinken, hoopt de organisatie de bezoekers na afloop ook te spreiden. ‘Er is natuurlijk maar een bepaalde afvoercapaciteit, er kunnen niet meer treinen rijden dan nu het geval is, maar we proberen mensen zo lang mogelijk vast te houden’, aldus Hirs.