Denemarken steekt miljarden in bouw eigen marineschepen

Denemarken steekt de komende twintig jaar omgerekend bijna 5,4 miljard euro in zijn marine en gaat daarvoor ook zelf schepen bouwen. Een belangrijke reden voor de modernisering is de gewijzigde veiligheidssituatie door de Russische aanval op Oekraïne, zei minister van Defensie Morten Bodskov.

‘Het is geen doen in tijden van oorlog in Europa dat de Deense defensie problemen heeft met het bouwen van schepen en ander materieel. Daarom ondernemen we nu actie om de Deense vloot te kunnen upgraden.’ Er zijn al gesprekken gaande met scheepsbouwers.

Bodskov maakte niet bekend hoeveel schepen er in de komende twee decennia worden gebouwd. ‘Het is een groot deel van onze vloot’, zei hij, doelend op onder meer fregatten en patrouille-, reddings- en inspectievaartuigen.