Moskou wil dat klanten van Sakhalin-2 betalen via Gazprombank

Rusland heeft de kopers van gas van het grote Russische gasproject Sakhalin-2 gevraagd om de leveringen via Gazprombank te betalen. Landen als Japan en Zuid-Korea, die grote klanten zijn van het gasproject in het oosten van Rusland, kunnen daarmee voor een dilemma komen te staan vanwege de westerse sancties tegen Rusland.

Sakhalin Energy, de nieuwe exploitant van het project, heeft klanten vorige week afwikkelingsinstructies gestuurd voor het betalen in Amerikaanse dollars aan Gazprombank, blijkt uit documenten die persbureau Bloomberg heeft ingezien. Het Russische staatsbedrijf Gazprom bezit iets meer dan 50 procent van Sakhalin Energy, terwijl Gazprombank de kredietverstrekker is van de Russische gasexporteur.

Minstens twee gaskopers controleren met hun juridische teams of ze betalingen aan Gazprombank kunnen doen zonder sancties te schenden, aldus ingewijden. Sakhalin Energy bood ook een optie om te betalen via het in Moskou gevestigde filiaal van Raiffeisenbank, maar Gazprombank heeft volgens de bronnen de voorkeur.

Correspondentbank

Voorheen werden betalingen gedaan aan niet-Russische banken. De betalingen aan Sakhalin Energy zouden mogelijk ook kunnen worden gedaan via Bank of New York Mellon, die optreedt als de correspondentbank in de VS. Het gebruik van een Amerikaanse bank als tussenpersoon kan mogelijke sancties voorkomen.

De Russische president Vladimir Poetin ondertekende begin juli een decreet waarbij de rechten van het Sakhalin-2 project aan een nieuwe Russische onderneming werden overgedragen. Voor de overdracht was het project voor 27,5 procent in handen van Shell, voor 12,5 procent van het Japanse Mitsui & Co en voor 10 procent in handen van het eveneens Japanse Mitsubishi. Gazprom bezat iets meer dan 50 procent. Shell heeft aangegeven uit het project te willen stappen vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Het meeste gas van Sakhalin-2 gaat naar Japan, dat sterk afhankelijk is van Rusland voor zijn energievoorziening. De Japanners hebben ook aangegeven hun belangen in het gasproject te willen behouden. Zuid-Korea en Taiwan zijn ook belangrijke afnemers van Sakhalin-2.