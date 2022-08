Duitsland: hogere waterstand Rijn betekent niet einde crisis

Volgens gegevens van de Duitse regering zal de waterstand in Kaub, een smal en ondiep punt ten westen van Frankfurt, na het weekend met 67 centimeter zijn gestegen. Het huidige peil is ongeveer 38 centimeter. De waterstanden die langs de rivier worden gemeten, zijn overigens gestandaardiseerde waarden. Deze zijn niet hetzelfde als de werkelijke diepte van het water. Bij een waterpeil van 40 centimeter of minder is het voor veel binnenschepen niet rendabel om dat deel van de waterweg te bevaren.

Het lage water is het resultaat van warm en droog weer. De kwestie verergert ook de energieproblematiek, die de inflatie in heel Europa aanwakkert en enkele van de grootste economieën in de regio in een recessie dreigt te doen belanden.

Regen voorspeld

Voor de komende dagen wordt regen voorspeld in Duitsland. ‘In de komende dagen zal de waterstand in het hele stroomgebied van de Rijn opnieuw stijgen als gevolg van de aangekondigde neerslag’, aldus de Rijnvaart- en scheepvaartautoriteit WSA in een verklaring. Daarbij wordt verwezen naar het middelste en onderste deel van de rivier.

Maar volgende week lopen de temperaturen weer op. Daarbij zal het peil bij Kaub ver onder het langjarige gemiddelde van 1,7 meter blijven.