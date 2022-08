COA: koopcontract van hotel Albergen is getekend

Het koopcontract van het hotel in het Overijsselse dorp Albergen (gemeente Tubbergen) is definitief getekend. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA donderdag gezegd. Het COA heeft het hotel gekocht om er een asielzoekerscentrum van te maken.

Inwoners van Albergen (gemeente Tubbergen) wilden het hotel in hun dorp zelf aankopen, om te voorkomen dat er een azc in wordt gevestigd. Die kans is echter verkeken, want er ligt een definitief koopcontract. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei op een bijeenkomst in Zwolle dat het COA de koop vrijdag heeft gesloten.