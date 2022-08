Rusland dreigt kerncentrale in Oekraïne uit te zetten

Rusland dreigt met het uitzetten van de Oekraïense kerncentrale Zaporizja, waar de laatste weken veel om wordt gevochten met het Oekraïense leger. De reactor is sinds maart in Russische handen. Beide strijdende partijen beschuldigen elkaar ervan het complex te beschieten.

Rusland zei donderdag dat Oekraïne een ‘provocatie’ voorbereidt bij de kerncentrale. Het Oekraïense leger zou een ‘klein ongeluk’ willen veroorzaken om daar vervolgens Rusland de schuld van te kunnen geven. Om een kernramp te voorkomen, zou Rusland de centrale af moeten sluiten. De kerncentrale is van groot belang voor de energievoorziening van de regio.

De Oekraïense actie moet volgens Rusland vrijdag plaatsvinden, tijdens het bezoek van VN-chef Antonio Guterres aan het land. Hij spreekt donderdag met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de oorlog in Oekraïne en de export van graan, maar ook over de situatie in Zaporizja. Guterres vreest een nucleaire catastrofe en heeft opgeroepen tot een gedemilitariseerde zone rond de kernreactor.

Volgens Zelenski heeft het Russische leger veel zware wapens op het fabrieksterrein gestationeerd, maar Rusland ontkent dat.

De Verenigde Naties willen een bezoek regelen van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) aan de kerncentrale. Rusland weigert dat, omdat elke missie die door Oekraïne reist te gevaarlijk zou zijn. Zelenski en ook de NAVO hebben Rusland opgeroepen om de IAEA toe te laten voor een inspectie.