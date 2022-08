NVDE: isolatie sneller terugverdiend door hoge energieprijzen

De terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen als isolatie of warmtepompen is gemiddeld drie keer korter dan aan het begin van 2021. Dat komt door de hoge energieprijzen, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op basis van een onderzoek door CE Delft.

In slecht geïsoleerde woningen kunnen bewoners het beste eerst isoleren. Dat verdient zich namelijk terug in één tot zes jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de energieprijzen uit april. In beter geïsoleerde woningen zijn warmtepompen en zonneboilers interessant. Die verdienen zich in twee tot zes jaar terug.

De terugverdientijd is echter afhankelijk van veel factoren, zoals de ontwikkeling van de energieprijzen, het type woning en het gedrag van de bewoners. Het is volgens de NVDE dan ook belangrijk dat mensen goed kijken naar hun eigen situatie.

Verduurzaming aantrekkelijk

Volgens voorzitter Olof van der Gaag van de NVDE is het verduurzamen van woningen nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Niet alleen zijn de energieprijzen hoog, maar de overheid maakt investeringen ook aantrekkelijk met subsidies en gunstige of zelfs renteloze leningen. Ook door een verschuiving in de energiebelasting, waarbij de elektriciteitsbelasting is verlaagd en de aardgasbelasting is verhoogd, is verduurzaming nu bijzonder aantrekkelijk. Bovendien hebben gemeenten middelen gekregen om mensen met lage inkomens te helpen in de strijd tegen energiearmoede.

De NVDE is blij met die maatregelen en roept de regering op die voort te zetten. ‘Dit is geen moment om mensen teleur te stellen die willen verduurzamen’, aldus Van der Gaag.

De regering heeft onlangs bepaald dat bij vervanging van warmte-installaties in woningen minimaal een hybride warmtepomp moet worden geïnstalleerd. De NVDE steunt die aanpak. Volgens de vereniging laat het onderzoek van CE Delft zien dat diezelfde aanpak ook mogelijk is voor de woning zelf, bijvoorbeeld door minimumeisen aan isolatie te stellen bij renovatie of verkoop van de woning.