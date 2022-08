Dieselarmada onderweg naar Europa vanwege energiecrisis

Vanuit Rusland komt door de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne minder diesel naar Europa, waardoor de prijs is gestegen. Er wordt hier meer betaald voor diesel dan in Azië. Daar komen dan ook vijf schepen vandaan met omgerekend bijna drie miljoen vaten diesel aan boord. Ook vanuit het Midden-Oosten komt meer diesel deze kant op.

Europese bedrijven hebben steeds meer behoefte aan diesel, dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld de industrie en voor transport. Door lage waterstanden, waardoor schepen minder brandstof kunnen vervoeren, moeten in het Europese binnenland voorraden worden aangesproken die later weer moeten worden aangevuld. De hoge gasprijzen zorgen er verder voor dat olie een interessantere brandstofkeuze is geworden.

Volgens handelaren komt er momenteel veel meer diesel uit Azië naar Europa toe dan normaal. Behalve de hoge prijzen hier heeft Azië momenteel last van overproductie, waardoor het vervoer naar Europa interessant is. Dat overschot is deels het gevolg van minder verbruik door een haperende Chinese economie die last heeft van lockdowns door het coronavirus. Ook is er minder vraag uit India naar brandstoffen.