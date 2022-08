Nederlands parlement legt krans bij Tula-monument op Curaçao

Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66) heeft woensdagavond (lokale tijd) op Curaçao namens het Nederlandse parlement een krans gelegd bij het monument van slavenleider Tula. Negen parlementariërs zijn er op werkbezoek. Namens het Europees Parlement heeft Samira Rafaela (D66) een krans gelegd. Zij is momenteel eveneens op werkbezoek op het eiland.

Curaçao herdenkt elk jaar op 17 augustus dat in 1795 Tula in opstand kwam tegen de slavernij. Samen met andere slaven bond hij de strijd aan tegen de Nederlandse heersers, die hem uiteindelijk gevangen wisten te nemen en ter dood veroordeelden. Tula werd in 2010 officieel tot nationale held verklaard op Curaçao.

Het is voor het eerst dat leden van het Nederlandse en Europese parlement een krans hebben gelegd bij het monument op Curaçao. De herdenking was, mede door de aanwezigheid van de delegatie, veel drukker bezocht dan normaal.

Een kleine groep demonstranten protesteerde tijdens de herdenking tegen de rol die Nederland heeft gespeeld in de slavernij. Verschillende organisaties hebben in de afgelopen dagen een oproep aan Nederland gedaan om excuses aan te bieden voor de rol die het heeft gespeeld in de slavenhandel en een begin te maken met herstelbetalingen.

De delegatie van Nederlandse politici bezoekt tussen tussen 13 en 21 augustus Suriname, Curaçao en Bonaire om het koloniale verleden van Nederland te onderzoeken, gericht op het slavernijverleden. Dit ter voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023. Nederland schafte in haar koloniën in 1863 de slavernij af.