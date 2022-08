Bedrijfsleven: staatssecretaris moet IT-problemen douane oplossen

De problemen doen zich volgens evofenedex niet voor in het aangiftesysteem, maar in systemen van de douane die ook gebruik maken van dezelfde infrastructuur als de Belastingdienst. Die dienst kampt ook al langer met IT-problemen en stuurde onlangs daarover brieven naar burgers dat hun aangiften daardoor langer duren.

De douane heeft volgens evofenedex maatregelen genomen om de eigen systemen ‘robuuster’ te maken, maar de dienst ‘kan niet uitsluiten dat (ver)storingen opnieuw optreden’. Wel stelt de brancheorganisatie dat de douanesystemen de afgelopen dagen minder uitval laten zien.

In een recent overleg tussen de partijen is afgesproken dat de huidige noodprocedure bekeken wordt. Ook worden eventuele knelpunten opgelost en onderzocht of er op een andere manier gewerkt kan worden die minder ‘belastend’ is.

Evofenedex doet de oproep ook namens onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW, transportbranchevereniging Transport & Logistiek Nederland (TLN) en expediteursorganisatie Fenex.