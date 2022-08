Ben & Jerry’s gaat voor inkoop cacao samenwerken met Tony’s

IJsmerk Ben & Jerry’s gaat samenwerken met chocoladefabrikant Tony’s Chocolonely bij het inkopen van cacao. Zo wil Ben & Jerry’s ervoor zorgen dat de cacao die wordt gebruikt voor de chocolade in het ijs volledig is geproduceerd zonder kinderarbeid en andere misstanden. Ook komen de merken door de nieuwe samenwerking met enkele nieuwe smaken, waarin het ijs en de chocolade gecombineerd worden.

Ben & Jerry’s werkte al met fairtradechocolade, maar gaat door de nieuwe manier van inkopen via een initiatief van Tony’s Chocolonely meer premie betalen om ‘coöperaties verder te ondersteunen’. Volgens de bedrijven is het initiatief er vooral op gericht om een einde te maken aan misstanden in de cacao-industrie in Ghana en Ivoorkust.

Ben & Jerry’s heeft ondertussen onenigheid met moederconcern Unilever, dat besloot de activiteiten van het ijsmerk in Israël te verkopen. Daar was Ben & Jerry’s het niet mee eens. Het bedrijf heeft aangekondigd naar de rechter te stappen.