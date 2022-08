Adyen hard onderuit op Damrak, BAM stijgt na halfjaarcijfers

Adyen ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Beleggers waren duidelijk niet tevreden over de resultaten van het betaalbedrijf. Adyen zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Het aandeel kelderde 14 procent en was daarmee de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak.

Bij de kleinere bedrijven dikte BAM ruim 5 procent aan. De bouwonderneming zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar dalen door het afstoten van bedrijfsonderdelen. Het nettoresultaat nam daarentegen sterk toe. Topman Ruud Joosten sprak van solide prestaties van de bouwer in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het niveau van de orderontvangst blijft volgens hem ook bevredigend. Zo startte BAM de tweede jaarhelft met een orderportefeuille van dik 12 miljard euro.

Beleggers verwerkten daarnaast nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank vastbesloten zijn om de rente verder te verhogen om de inflatie te bestrijden. Volgens de centrale bankiers zal het ook nog wel even duren voordat de inflatie weer op de doelstelling van rond de 2 procent zal uitkomen.

Deutsche Bank

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 716,89 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 967,69 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Naast Adyen stond IMCD in de staartgroep van de AEX met een verlies van bijna 3 procent. Analisten van Deutsche Bank verlaagden het advies voor de chemicaliëndistributeur naar verkopen. Philips bleef onder druk staan en zakte 1,7 procent. Het zorgtechnologieconcern verloor een dag eerder al 3,7 procent nadat bleek dat het aantal meldingen van incidenten met apneu-apparaten van Philips flink is toegenomen bij de Amerikaanse medische toezichthouder FDA.

Ook Boskalis (min 0,1 procent) kwam met cijfers. De baggeraar zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink toenemen. Met betrekking tot het overnamebod van investeerder HAL verklaarde Boskalis daar later deze maand meer over te kunnen zeggen. Het bedrijf vindt het bod van 4,2 miljard euro te laag maar laat het aan de aandeelhouders over om te beslissen of ze met HAL in zee willen.

De euro was 1,0161 dollar waard, tegen 1,0164 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 87,78 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 93,39 dollar per vat.