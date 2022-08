Fintechbedrijf Adyen groei stevig door

Fintechbedrijf Adyen heeft de stijgende lijn in de eerste zes maanden van het jaar weten vast te houden. Het betalingsbedrijf dat voor verschillende grote bedrijven de betalingen afwikkelt, waaronder Spotify, Hunkemöller, Microsoft en Rituals, zag de omzet in de meetperiode met 37 procent stijgen op jaarbasis. De winst steeg met 38 procent.

Waar de betalingsverwerker vooral bij onlinebetalingen sterk is, groeit Adyen ook sterk bij de verwerking van pinbetalingen in fysieke winkels. Het verwerkte bedrag daarvan verdubbelde haast en is ongeveer een zevende van de totale haast 346 miljard euro die aan betalingen werd verwerkt. Dat komt omdat steeds meer bedrijven investeren in één betalingsproces voor zowel online als in winkels.

Adyen investeert hier veel in en ziet ook de nodige kansen bij het midden- en kleinbedrijf. Zo investeerde het Amsterdamse bedrijf in de ontwikkeling van eigen betalingsterminals en maakte het de Apple-functie Tap to Pay, waarbij een iPhone als betalingsterminal kan dienen, snel beschikbaar.

Het totaal verwerkte bedrag lag 60 procent hoger. Veel groei was er bijvoorbeeld in de reissector, nu veel coronabeperkingen wereldwijd zijn opgeheven. De meeste groei kwam bij Adyen zoals altijd van bestaande klanten. Die zijn ook erg trouw aan het betalingsbedrijf. Adyen zette een omzet van 608,5 miljoen euro in de boeken. De nettowinst kwam uit op 282,1 miljoen euro.