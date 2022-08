Lichaamsdelen in Nieuw-Zeelandse koffers zijn van twee kinderen

De menselijke resten die afgelopen week zijn aangetroffen in koffers die op een veiling van een Nieuw-Zeelandse opslagruimte waren gekocht, blijken afkomstig te zijn van twee kinderen. De Nieuw-Zeelandse politie meldt dat hun lichamen waarschijnlijk al jaren in de opslagruimte lagen. Ze zouden tussen de vijf en tien jaar oud zijn geweest.

De koffers waarin hun restanten zijn gevonden werden door een familie gekocht in Auckland, de grootste stad van het land. De familie opende de koffers thuis nietsvermoedend en belde de politie meteen na de ontdekking. De familie is op dit moment geen verdachte in de zaak.

De politie zoekt uit hoe en wanneer de kinderen om het leven zijn gekomen en zegt goede voortgang te maken met het DNA-onderzoek.