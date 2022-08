Tencent uitblinker op lagere Hongkongse beurs na resultaten

Tencent behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. Het Chinese internet- en gamesbedrijf boekte voor het eerst minder omzet en zag de winst ruimschoots halveren in het afgelopen kwartaal door de verslechterde economische omstandigheden in China. Beleggers wisten echter moed te putten uit de kostenmaatregelen van het bedrijf. Zo werd het personeelsbestand met bijna 5 procent verminderd. Ook verwacht Tencent volgend jaar weer te groeien. Het aandeel won dik 3 procent.

De stemming op de Aziatische markten was negatief na de koersverliezen op Wall Street. Beleggers verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank vastbesloten is om de rente verder te verhogen. Ook zal het volgens de beleidsmakers nog wel even duren voordat de ‘onaanvaardbaar hoge’ inflatie terug is op het niveau van rond de 2 procent.

De beurs in Shanghai daalde 0,5 procent. Economen van de Japanse bank Nomura hebben hun groeiverwachtingen voor de Chinese economie dit jaar verder teruggeschroefd naar 2,8 procent. Ook de Amerikaanse bank Goldman Sachs werd negatiever over China en verlaagde de groeiprognose naar 3,3 procent vanwege de aanhoudende vastgoedcrisis in het land. Beijing hanteert een groeidoel van 5,5 procent voor dit jaar, maar overheidsfunctionarissen hebben al laten doorschemeren dat het doel waarschijnlijk niet gehaald zal worden.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Chinese projectontwikkelaar Country Garden zakte 5 procent na een winstalarm. Het bedrijf waarschuwde dat de winst in de eerste jaarhelft mogelijk met 70 procent is gekelderd door de problemen in de vastgoedsector. De Nikkei in Tokio zakte 0,9 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,5 procent. In Sydney stond de All Ordinaries 0,3 procent in de min.