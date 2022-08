China stuurt troepen naar Rusland voor militaire oefening

Chinese troepen doen eind deze maand mee aan een militaire oefening in Rusland. Het Chinese ministerie van Defensie schrijft woensdag in een verklaring dat het zo de banden met Moskou wil aanhalen. Aan de meerdaagse zogenoemde Vostok-oefening doen ook onder meer de landen Belarus, India en Mongolië mee.

Moskou heeft laten weten dat de legeroefening, die voor het laatst in 2018 in het Verre Oosten aan de grens met China werd gehouden, van 30 augustus tot 5 september plaatsvindt. In een verklaring schrijft het Chinese leger mee te doen ‘om de militaire samenwerking tussen de deelnemende landen te verbeteren’.

De oefening moet het vermogen versterken ‘om op verschillende veiligheidsdreigingen te reageren’, schrijft China. De ‘huidige internationale en regionale situatie’ heeft niets te maken met de deelname van het Chinese leger aan de oefening, benadrukt Beijing.

Tweede keer

Het is de tweede keer dit jaar dat Chinese en Russische soldaten samen oefenen. De laatste keer was eind mei, op het moment dat de Amerikaanse president Joe Biden de Japanse hoofdstad Tokio bezocht.

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, zegt dat de Verenigde Staten ‘niets zoeken’ achter de gezamenlijke oefening. Wel stelt Price dat ‘een nauwe relatie tussen China en Rusland de wereldwijde veiligheid ondermijnt’.