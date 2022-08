VN-chef in Oekraïne onder meer voor gesprek over graandeal

VN-chef António Guterres is donderdag in Oekraïne voor een bijeenkomst met de Oekraïense president Zelenski en diens Turkse ambtgenoot Erdogan. De ontmoeting in Lviv vloeit voort uit de vooralsnog geslaagde pogingen van Turkije en de VN om de voedselexport van Oekraïne over zee veilig te stellen. Oekraïense voedselproducten, vooral graan, kunnen ondanks de oorlog dankzij de eind juli gesloten internationale overeenkomst van Oekraïense havens over de Zwarte Zee veilig naar Turkse wateren varen.

Maar Guterres spreekt met Zelenski naar verwachting ook over mogelijkheden de strijd aan het front te beëindigen en speciaal bij de kerncentrale van Enerhodar in de regio Zaporizja. Die kerncentrale viel aan het begin van de oorlog in Russische handen. Guterres hoopt behulpzaam te kunnen zijn bij het regelen van een nieuw bezoek van de VN-atoomwaakhond IAEA aan de kerncentrale.

Sinds Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN een deal sloten over de export van Oekraïense landbouwproducten, is volgens de VN meer dan 560.000 ton graan uitgevoerd uit door de Oekraïense regering gecontroleerde havens. De oorlog tussen de twee kolossale exporteurs van onder meer graanproducten en kunstmest, Rusland en Oekraïne, heeft de wereldmarkt beroofd van een belangrijk deel van het aanbod van die producten. Dat leidt tot prijsstijgingen en in arme landen die afhankelijk zijn van de import, meteen tot levensbedreigende voedseltekorten.

Vrijdag brengt Guterres een bezoek aan de grootste haven van Oekraïne, Odessa. Zaterdag bezoekt hij het coördinatiecentrum in Istanbul waar afgevaardigden van Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN de uitvoering van de graandeal regelen.