RIVM komt met nieuwe cijfers over apenpokkenvirus

De teller van het aantal prikken stond bij de laatste update, vorige week donderdag, op 5441. Dat waren er 3465 meer dan een week eerder. In die week waren de laatste regio’s in Nederland begonnen met vaccineren. Het cijfer van deze donderdag gaat over de eerste week waarin alle regio’s volledig meedoen met de vaccinaties.

De mensen krijgen twee inentingen met het pokkenvaccin Imvanex. Dat moet ze beschermen voor het geval ze het apenpokkenvirus oplopen. Voor de eerste lichting worden enkele tienduizenden mensen uitgenodigd. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen. Zij lopen mogelijk het grootste risico besmet te raken met het apenpokkenvirus.

Tot en met vorige week was het apenpokkenvirus vastgesteld bij 1025 mensen. Dat waren er 68 meer dan een week eerder, en dat was de kleinste toename sinds half juni. De meeste positief geteste mensen zijn mannen die seks hebben met mannen.

Mensen die het apenpokkenvirus oplopen, krijgen 5 tot 21 dagen na de besmetting de eerste klachten. Ze kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.