Politie lost schot tijdens arrestatie in Rotterdam

De politie heeft woensdagavond rond 23.15 uur een schot gelost tijdens de arrestatie van twee verdachten op de Wolphaertsbocht in de Rotterdamse wijk Charlois. De personen werden aangehouden nadat er een melding binnenkwam over een man die met een vuurwapen op straat liep, laat een politiewoordvoerster weten.

Na de arrestatie vonden agenten twee zogenaamde gelblasters. Dit zijn speelgoedwapens waarmee balletjes op basis van water- en zetmeel kunnen worden afgeschoten. Volgens de woordvoerster waarschuwt de politie al langer om niet met dit soort nepwapens de straat op te gaan omdat die makkelijk aangezien kunnen worden voor echte wapens. ‘Het is een trend op TikTok om daarmee op voorbijgangers te schieten. Ze zijn vaak voorzien van vrolijke kleurtjes, maar dat is in het donker niet te zien. Dus ga daarmee niet de straat op, want anders loop je het risico dat wij moeten ingrijpen.’