CBS: veel minder vergunningen voor nieuwe woningen afgegeven

Ook in het tweede kwartaal is het aantal verleende vergunningen voor het bouwen van woningen ver achtergebleven bij de cijfers van vorig jaar. Voor 15.200 nieuwbouwwoningen kwam een vergunning, ruim een kwart minder dan een jaar eerder. Maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het aantal in die periode vorig jaar relatief hoog. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 was het aantal verleende vergunningen ongeveer gelijk.

Nederland kampt met woningnood en het kabinet wil de bouw van nieuwe woningen versnellen. Voor de te bouwen woningen die afgelopen tijd een vergunning kregen zal het nog even duren voordat ze bewoond kunnen worden. Het duurt volgens het CBS ongeveer twee jaar voordat een woning na de vergunningverlening wordt opgeleverd. De bouw heeft bij het krijgen van vergunningen ook veel last van de stikstofcrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal verleende vergunningen al met 13 procent af op jaarbasis.

De bouwsector boekte tussen april en juni wel een 10 procent hogere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral aan hout en andere bouwmaterialen werd meer verdiend, ongeveer 16 procent. Maar ook de inkoop hiervan is de afgelopen tijd flink duurder geworden. De grond-, water- en wegenbouw presteerde met een omzetplus van 3,4 procent juist wat minder. In deze tak is al langer sprake van nauwelijks gestegen omzetten.

Vooral kleine en grote bouwers zagen hun omzet stijgen, met tussen de 11 en 12 procent. Bij middelgrote bedrijven, met tien tot honderd werknemers, bleef dat een beetje achter met een groei van 7 procent.