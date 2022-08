VN-chef arriveert in Lviv voor overleg met Zelenski en Erdogan

VN-chef António Guterres is woensdag aangekomen in de West-Oekraïense stad Lviv. Hij praat daar donderdag met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de graandeal, beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizja en een politieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne.

De vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland begonnen kort na het uitbreken van de oorlog, maar liggen inmiddels al maanden stil. De landen geven daar elkaar de schuld van, net als van de beschietingen bij de kerncentrale. Hoewel ze niet praten over vrede, zijn in juli met hulp van de VN en Turkije wel afspraken gemaakt over de hervatting van de export van Oekraïens graan over zee.

Het overleg in Lviv staat vanaf 14.00 uur gepland. De secretaris-generaal reist vrijdag door naar de havenstad Odessa en bezoekt zaterdag de Turkse stad Istanbul voordat hij terugkeert naar het VN-hoofdkantoor in New York. In Istanbul houden Russische, Oekraïense en Turkse functionarissen samen met VN-personeel toezicht op de uitvoering van de graandeal.