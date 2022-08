Beleidsmakers Fed vastbesloten rente verder te verhogen

De Fed verhoogde eind juli de rente in de Verenigde Staten opnieuw met 0,75 procentpunt om daarmee de inflatie te beteugelen. Half juni verhoogde de Fed de rente ook al met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

Beleidsmakers denken dat het nog wel even duurt, voordat de ‘onaanvaardbaar hoge’ inflatie terug is op het niveau van rond de 2 procent. Daarbij werd gewaarschuwd dat het risico bestaat dat de Fed te ver gaat in zijn poging om de inflatie te beteugelen.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een toename van de inflatie en tegelijkertijd voor druk op de economische activiteiten. De uitgaven van bedrijven en consumenten zijn daardoor iets afgenomen, merkte de centrale bank in een toelichting op de rentestap in juli op. Maar de arbeidsmarkt is nog altijd sterk. Daarmee gaf de Fed aan dat er ruimte was voor nog een forse verhoging.