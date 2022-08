Opnieuw spontane betoging bij ‘asielhotel’ Albergen

Bij het hotel in Albergen in de gemeente Tubbergen waar mogelijk asielzoekers worden gehuisvest, hebben zich dinsdag opnieuw veel mensen verzameld die een spontane tegenactie houden. Het verloopt rustig, mensen hielden bordjes omhoog met daarop: AZC Nee. Ook was er een omgekeerde Nederlandse vlag te zien, een veelgebruikt symbool bij boerenprotesten tegen stikstofmaatregelen.