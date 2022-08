Reuters: economie Rusland verteert sancties beter dan verwacht

De Russische economie lijkt de sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne beter te verteren dan eerder voorzien. Zo zal de krimp minder zijn dan eerder was voorspeld, meldt persbureau Reuters dat nieuwe prognoses van het Russische ministerie van Economische Zaken inzag. Ook de inflatie valt naar verwachting lager uit dan bij een eerdere voorspelling.

Volgens nieuwe gegevens daalden de consumentenprijzen in Rusland in de periode tot en met 15 augustus voor de zesde week op rij. Vooral als gevolg van de mindere vraag. Daarnaast zorgt ook de waardestijging van de roebel ervoor dat de prijzen op peil bleven.

De inflatie in Rusland blijft evenwel hoog. Door de inval in Oekraïne eind februari en de daarop ingestelde sancties is bijna alles, van groenten en suiker tot kleding en smartphones flink duurder geworden. Tot dusver zijn de consumentenprijzen dit jaar met 10,7 procent gestegen, vergeleken met een stijging van 4,7 procent in dezelfde periode van 2021, zo bleek uit gegevens van het Russische statistiekbureau Rosstat.

Daling

De laatste tijd is dus wel een voorzichtige daling ingezet. Zelfs nadat de centrale bank van Rusland vorige maand het belangrijkste rentetarief verlaagde tot 8 procent. Daarbij gaven beleidsmakers aan dat zij bereid waren verdere monetaire versoepeling te overwegen om het dieptepunt van de economische recessie te beperken.

Uit een afzonderlijke reeks gegevens van Rosstat bleek woensdag dat de producentenprijsindex, de graadmeter voor de prijzen die leveranciers aan hun klanten rekenen, op jaarbasis sterk is gedaald van 11,3 procent in juni tot 6,1 procent in juli. In april was dit nog meer dan 30 procent.