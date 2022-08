Portugal worstelt met bestrijding enorme brand in natuurpark

De Portugese brandweer heeft moeite met de bestrijding van de enorme brand in het natuurpark Serra da Estrela, in het midden van het land. Meer dan 1200 brandweerlieden proberen de opgelaaide brand onder controle te krijgen.

Bij de bestrijding, die wordt bemoeilijkt door een harde wind, worden 390 bluswagens en veertien blusvliegtuigen en -helikopters ingezet. Er is naar schatting 25.000 hectare natuur verloren gegaan. Dat is ruim een kwart van het totaal dit jaar in heel Portugal.

De bosbrand brak op 6 augustus uit bij het dorp Covilha. De brandweer wist het vuur vorige week onder controle te krijgen, maar ondanks alle inspanningen laaide het dinsdag weer op. Door de brand zijn 27 gewonden gevallen en tientallen mensen uit voorzorg geëvacueerd.

De brandweer hoopt de brand onder controle te krijgen voordat de temperaturen vanaf vrijdag weer stijgen. Portugal worstelt deze zomer met zeer hoge temperaturen en extreme droogte, net als andere landen in Europa. In onder meer Frankrijk en Spanje zijn grote bosbranden uitgebroken.