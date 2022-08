Koerssprong chemiebedrijf Avantium op Damrak

Chemiebedrijf Avantium was woensdag een opvallende stijger op de aandelenbeurs in Amsterdam. De onderneming die in de index voor kleinere fondsen is genoteerd werd beloond na haar handelsupdate. Daarin maakte Avantium bekend dat het al twee klanten heeft voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl.

Avantium werkt al jaren aan plannen voor een fabriek voor een plasticsoort die volledig te recyclen is. Plantaardig geproduceerd plastic (PEF) biedt een kans om het afvalprobleem met plastic verpakkingen op te lossen. Het Franse luxemerk LVMH en de Braziliaanse brouwer AmBev worden klant, zo werd bekend. Het aandeel Avantium won bijna 12 procent.

De AEX-index op het Damrak ging omlaag onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat vaak grote koersbewegingen naar boven en beneden laat zien, raakte dit keer dik 5 procent kwijt.

Philips

Ook zorgtechnologieconcern Philips (min 3,7 procent) was een opvallende daler. Het aantal meldingen van incidenten met apneu-apparaten van Philips bij de Amerikaanse medische toezichthouder FDA is flink toegenomen. De problemen bij Philips kwamen vorig jaar aan het licht. Het isolatieschuim in de apparaten kon afbrokkelen met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips is nu bezig met een terugroepactie. Er moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten worden vervangen.

Beleggers verwerkten ook een nieuwe schatting van de economische groei van de eurozone, die in het tweede kwartaal wat lager uitviel dan verwacht. De Nederlandse economie kende afgelopen kwartaal daarentegen een verrassend sterke groei van 2,6 procent.

Uniper

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent in de min op 723,09 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 966,11 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot dik 2 procent. De Londense beurs zakte 0,3 procent na een verdere toename van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk.

In Frankfurt raakte Uniper 11 procent kwijt. Het noodlijdende Duitse energiebedrijf leed in de eerste zes maanden een nettoverlies van 12 miljard euro. Uniper kwam in de problemen doordat Rusland de gasleveringen fors heeft verminderd. Het bedrijf moet daardoor gas bijkopen op de vrije markt tegen flink hogere prijzen.

De euro was 1,0164 dollar waard, tegen 1,0192 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 86,71 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 92,40 dollar per vat.