Ex-vicepresident Pence overweegt getuigenis Capitoolbestorming

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence, die diende onder Donald Trump, zou een getuigenis over de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar overwegen als de onderzoekscommissie van het parlement dat verzoekt. Pence was in het Capitool om met het parlement formeel de verkiezingsoverwinning van Joe Biden vast te stellen toen Trump-aanhangers tijdens de bestorming riepen dat hij een verrader was en moest worden opgehangen.

Lijfwachten van Pence vreesden die dag voor hun leven, zo werd vorige maand duidelijk tijdens een zitting van de commissie. Op het nippertje wisten ze de vicepresident in veiligheid te brengen.

De commissie, bestaande uit zeven Democraten en twee Republikeinen is al een tijd bezig minutieus in kaart te brengen wat er die dag is gebeurd. Het Republikeinse commissielid Adam Kinzinger stelde onlangs vast dat Trump tevreden was over het geweld en er bewust voor koos niet in te grijpen.

Lof

Pence kreeg in juni lof van de commissievoorzitter. ‘Op 6 januari kwam onze democratie gevaarlijk dichtbij een catastrofe. Toen Mike Pence aangaf dat hij niet mee zou doen aan Donald Trumps spelletje, heeft hem dat persoonlijk enorm in gevaar gebracht.’

Op een bijeenkomst in New Hampshire zei Pence woensdag dat als de commissie hem uitnodigt, hij ‘zou overwegen deel te nemen’. De kans bestaat dat hij zich kandidaat stelt om president te worden.

Pence nam het onlangs op voor Trump in een andere zaak door kritiek te leveren op de huiszoeking in diens woning in Mar-a-Lago in Florida. Daar vond de FBI staatsgeheime documenten die hij niet in privébezit had mogen hebben.