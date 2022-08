Veiligheidsberaad en gemeenten praten met kabinet over asielcrisis

Vertegenwoordigers van het Veiligheidsberaad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet overleggen woensdag opnieuw over de crisis in de asielopvang. Dat meldt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad. Het gesprek zal onder meer gaan over de aanwijzing door het kabinet van een hotel in Albergen als locatie voor de opvang van asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente Tubbergen.