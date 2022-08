Geld binnen voor beeld van afgemaakte walrus Freya

Ruim 1280 Noorse dierenliefhebbers hebben samen meer dan 200.000 kronen (20.000 euro) ingezameld om een standbeeld van de onlangs afgemaakte walrus Freya te laten maken. Voor initiatiefnemer Erik Holm was het doden van de walrus een teken dat Noorwegen, en vooral de hoofdstad Oslo, geen leefruimte kan bieden aan wilde dieren. Het standbeeld moet voor eens en altijd duidelijk maken ‘dat we de natuur niet altijd kunnen of mogen doden en verwijderen wanneer deze in de weg staat’, schrijft hij.