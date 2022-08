VVD’ers uiterst kritisch op asielaanpak kabinet

Veel actieve VVD’ers en lokale VVD-fracties zijn ontevreden over het asielbeleid van het kabinet. Een aantal liberalen vindt dat er een strenger asielbeleid moet komen, zoals een asielstop. De VVD’ers hebben geen goed woord over voor de inbreuk op de lokale autonomie, zoals nu in Tubbergen gebeurt.

Zo blijkt er brede steun voor een brief van achttien VVD-fracties uit Limburgse gemeenten aan de liberale Tweede Kamerfractie. Aanleiding was het nieuws dat staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel (ook VVD) vergunningen gaat verlenen voor opvanglocaties als gemeenten dit zelf weigeren te doen. Een hotel in Tubbergen was daarvan het eerste voorbeeld.

‘Ga niet dreigen met dwang. Het is ons in het verkeerde keelgat geschoten dat het kabinet op deze manier de lokale autonomie om zeep wil helpen’, zegt Teun Heldens. Hij is VVD-fractievoorzitter in de gemeente Peel en Maas en nam vorige week het initiatief voor de brief. Daarin pleiten de fracties voor het beperken van de asielstroom, bijvoorbeeld via een asielstop.

Verontwaardigde berichten

Nu partijgenoot Van der Burg dinsdagavond Tubbergen als eerste gemeente heeft gepasseerd, wordt Heldens naar eigen zeggen overstelpt door verontwaardigde berichten van VVD’ers uit het hele land. Op sociale media roeren veel voorzitters van lokale VVD-fracties zich. ‘Waardeloos’, klinkt het, en ‘walgelijk’.

Volgens Eddie Förster, VVD-fractievoorzitter in Breda, is het logisch dat zijn partij compromissen moet sluiten in de landelijke coalitie, ook op het gebied van asiel. ‘Maar dit ligt wel heel ver af van hoe ik het liefst zie dat we met asiel omgaan’, aldus het raadslid. Hij vindt bovendien dat het kabinet ‘zelf niet voldoende in staat is geweest de instroom te beperken en het probleem nu over de schutting bij gemeenten gooit’.

Asielstop

Ook Förster wil dat het kabinet meer doet om kansloze asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Tunesië sneller het land uit te zetten. ‘Het kabinet gaat creatief om met regels om opvang te regelen, maar waar is die creativiteit als het gaat om het uitzetten van veiligelanders? Die houden plekken bezet.’ Daarnaast bepleit hij een asielstop, ‘desnoods tijdelijk’.

‘Een asielstop is geen taboe voor de VVD’, zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans die namens de partij in de Tweede Kamer het woord voert over asiel. Hij snapt ‘het ongemak en de ontevredenheid’ van partijgenoten, maar zegt zich geen zorgen te maken over de onrust binnen zijn partij.

Wat de landelijke VVD betreft moet het kabinet de asielstroom linksom of rechtsom beperken, uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten en asielzoekers op een fatsoenlijke manier onderdak geven, zegt ook Sophie Hermans, VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. ‘Op deze punten verwacht ik actie van het kabinet.’ Ze noemt het ‘vreselijk’ dat Nederland in een situatie zit waar het kabinet gemeenten moet dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar het kabinet heeft volgens de VVD-Kamerfractie geen alternatieven.